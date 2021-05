Siem Offshore utsetter kvartalsrapporten

Siem Offshore skulle egentlig ha lagt frem sin rapport for første kvartal mandag, men har utsatt fremleggelsen til 28. mai.

Årsaken er at selskapet da venter å være ferdig restrukturert.

Tidligere denne måneden ble det klart at det hadde løsnet i forhandlingene med långiverne i Brasil, som har vært det siste hinderet for at Siem Offshore skulle komme i mål med en restruktureringsløsning.

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen i begynnelsen av måneden opplyste selskapet at det så for seg at en restruktureringsløsning for hele gruppen ville være på plass i første halvdel av mai.

Utvanning av Siem

Restruktureringsforslaget innebærer at nær en tredjedel av gjelden blir konvertert til aksjer.

Etter restruktureringen vil kreditorene sitte med om lag 96 prosent av aksjene i selskapet, mens dagens aksjonærer blir sittende med rundt 4 prosent.

Kristian Siems er pr. i dag er største aksjonær i Siem Offshore med nesten 84 prosent av aksjene. Han ventes å bli sittende igjen med rundt 30 prosent etter restruktureringen, mye på grunn av at han eier obligasjoner som blir konvertert til aksjer.

Basert på opplysninger i skipsregisteret blir trolig ABN Amro, SR-Bank og GIEK de største aksjonærene etter gjeldskonverteringen.