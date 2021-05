Ser mer enn dobling i riggaksje

Én etter én kommer riggselskapene ut av omfattende restruktureringsprosesser med langt mindre gjeld på balansen og en slankere flåte enn de hadde.

Pareto Securities tror noen av disse vil gjøre det langt bedre på børs enn de som ikke har vært gjennom det samme.

En av dem som meglerhuset ser størst oppside i er britiske Valaris.

Nylig ble selskapet tatt opp til handel på New York-børsen, og aksjen handles til 22 dollar.

Pareto-analytikerne Christopher Mo Dege og Bård Rosef har tatt opp igjen dekning av Valaris-aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på hele 50 dollar.

Det betyr at meglerhuset ser en oppside på 127 prosent.

STOR FLÅTE: Valaris opererer en flåte på rundt 70 boreskip og -rigger. Rundt 20 ligger i opplag. Foto: VALARIS

– Valaris er et mer risikabelt alternativ fordi selskapet har høyere operasjonell giring og kommer til å brenne cash i årene fremover, men selv om man justerer for dette er det stor oppside, sier Mo Dege.

Salgspress

Valaris kom ut av konkursbeskyttelse (Chapter 11) i forrige måned med 60 milliarder kroner mindre i gjeld på balansen og er nå i en netto kontantposisjon.

Selskapet har foreløpig ikke den sterkeste ordreboken, og vil ha kostnader knyttet til rigger i opplag og reaktivering en stund fremover.

Det som trolig holder aksjen nede nå er at det var sikrede långivere, i hovedsak bankene, som fikk konvertert gjeld til egenkapital. Bankene ønsker nå å selge seg ut.

– Når vi får rullet gjennom den unaturlige aksjonærbasen så mener vi aksjen kommer til å stige, sier Mo Drege.

Kvittet seg med gamle rigger

Også Noble har kommet seg gjennom en restrukturering med langt mindre gjeld på balansen nå enn tidligere.

Noble har også kvittet seg med mesteparten av sine eldre rigger og benyttet anledningen til å skaffe seg moderne boreskip gjennom oppkjøpet av Pacific Drilling.

Noble-aksjen er foreløpig ikke tatt opp til ordinær handel, og omsettes enn så lenge på OTC (Over the counter), men Pareto Securities har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 30 dollar.

Tar ned Maersk-anbefaling

Pareto Securities mener at også Maersk Drilling er attraktiv på absolutte nivåer, men mener det er vanskelig å argumentere for en kjøpsanbefaling sammenlignet med den rabatten man får i Valaris og Noble.

En relativ verdivurdering av aksjen gjør dermed at Pareto tar Maersk ned til en hold-anbefaling, med et kursmål på 270 kroner. Aksjen handles på Københavnbørsen (DRLCO) til 273 kroner.

Justerer opp verdiene

Etter at flåteutnyttelsen og ratene har tatt seg noe opp i ultradypvannsmarkedet, gjør Pareto Securities mindre positive justeringer i sine estimater for verdien på denne typen rigger.

Når det gjelder moderne flytere som opererer i grunnere farvann, samt jack-up-riggene, justerer meglerhuset opp sine verdiestimtaer med rundt 15 prosent.