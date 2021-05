Starter opp ny studie i Brasil

TGS har påbegynt en multiklients 3D-undersøkelse i Santos-bassenget i Brasil, melder seismikkselskapet mandag.

Selskapet omtaler studien som en fase 4-undersøkelse. Den omfatter cirka 5.000 kvadratkilometer, utføres vest i Santos-bassenget og fungerer som en nordvestlig forlengelse av TGS Santos 3D, utdyper TGS.

Fra før består TGS' Brasil-bibliotek av 447.500 kilometer med 2D-data samt 3D-data for 69.500 kvadratkilometer.

Fast track-data ventes å være klare i mars neste år. Endelige resultater ventes i oktober neste år.

Onsdag morgen kommer TGS med regnskapet for første kvartal. Da selskapet la frem foreløpige tall for kvartalet i forrige måned, kom disse inn under forventningene.