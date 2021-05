Dunker inn nok en riggkontrakt

Dolphin Drilling og Wellesley Petroleum har inngått en intensjonsavtale for boring av en såkalt HPHT-brønn - en letebrønn under høyt trykk og høy temperatur - på norsk sokkel.

Det fremgår av en pressemelding.

– Vi er glade for tilliten Wellesley viser oss ved å fortsette vår gode relasjon og la oss bore deres neste HPHT-brønn, sier konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling.

– Avtalen bygger videre på vår operasjonelle ordrereserve for 2022 og er et resultat av «Borgland Dolphins» sterke track record, fastslår Iversen.

FYLLES OPP: «Borgland Dolphins» ordrebok. Foto: Dolphin Drilling

Førstevalg

I fjor gjorde Wellesley «Borgland Dolphin» til sitt førstevalg på norsk sokkel.

Gjennom året boret riggen også for operatører som Norske Shell og i3 Energy, og er nå i gang med en 5-måneders kontrakt for DNO. På planen i år er ytterligere én brønn for Wellesley.

– Vi ble veldig oppmuntret av riggens ytelser og dens utmerkede mannskap i fjor, og er derfor veldig klare for å bore nok en brønn med «Borgland», sier driftssjef Callum Smyth i Wellesley.

Ved å bruke «Borgland Dolphin» påpeker Smyth at de kan tilby sine lisenspartnere en «fornuftig pris». Oppstart er i første kvartal 2022.

Dolphin Drilling eier for øyeblikket to andre rigger, hvorav én påbegynte en 15-måneders kontrakt i Mexico i fjor høst, mens den andre - «Bideford Dolphin» - markedsføres aktivt for nye oppdrag.

Som Finansavisen skrev i april er det en rekke utestående anbud for bore- og pluggearbeid både på norsk og britisk sokkel hvor blant annet «Bideford» kan være aktuell.

Jakter Seadrill-rigger

Det Stavanger-baserte riggselskapet har imidlertid høyere ambisjoner enn som så. Nå jobbes det knallhardt for å bygge opp en ny stor riggorganisasjon i energihovedstaden.

Nylig la selskapet inn et bud på fem av riggene til Seadrill, som er midt i en omfattende restruktureringsprosess under Chapter 11 i USA.

Riggene det dreier seg om er de såkalte NADL-riggene, som tidligere var eid av Seadrill-datteren North Atlantic Drilling.

Av riggene i NADL-flåten er det to som utpeker seg; jackup-riggen «West Elara» og semiriggen «West Phoenix». Begge er bygget for værharde områder og har solide kontrakter på norsk sokkel med henholdsvis ConocoPhillips og Vår Energi.

Ifølge nettstedet Reorg, har også det amerikanske riggselskapet Noble lagt inn bud på en større andel av Seadrill-flåten.

Hvilke rigger amerikanerne byr på er ikke kjent, men ettersom Noble-flåten hovedsakelig består av boreskip og jackup-rigger, er det trolig enhetene Seadrill eier i disse segmentene som er aktuelle.

I tillegg kontrollerer Dolphins eier, hedgefondet SVP, rundt halvparten av gjelden knyttet til NADL-riggene.