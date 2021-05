Klar fremgang

Shelf Drillings regnskap for første kvartal gjenspeiler et jack-up-marked i bedring. Inntektene på 129,7 millioner dollar er klart ned fra samme periode i fjor, men opp 7 prosent fra kvartalet før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, kom inn på 46,5 millioner dollar i første kvartal 2021, tilsvarende en margin på 36 prosent. Utnyttelsen av riggflåten steg fra 69 til 77 prosent.

Dette henger sammen med oppstarten av en ny kontrakt i Thailand, et fullt kvartal for to rigger som startet på kontrakter i fjerde kvartal, samt at én rigg hver i Saudi-Arabia og Nigeria kom tilbake i drift, hvorav den siste tidligere var suspendert.

– Solid pipeline

Toppsjef David Mullen er fornøyd med resultatene, gitt store coronautfordringer.

– Oppgangen i smittetilfeller har vært særlig skadelig i mange av områdene vi arbeider i. Økte inntekter og EBITDA fra fjerde kvartal 2020 skyldes først og fremst at flere rigger kom tilbake i arbeid og startet på nye kontrakter sent i 2020 eller tidlig i 2021, kombinert med en ytterligere reduksjon av driftskostnadene, sier han i en kommentar.

– Vi har sett et antall kontraktstildelinger i det siste og har bygget en solid pipeline av markedsføringsmuligheter, legger han til.

Rapporten her.

Shelf Drilling (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 129,7 181,4 Driftsresultat 21,2 (156,1) Resultat før skatt (11,7) (177,3) Resultat etter skatt (16,4) (184,9)