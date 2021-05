"Varsler" lavere inntekter

Det viser selskapets egne segment-rapportering, ifølge kvartalsrapporten som ble lagt frem onsdag.

Dette er som ventet etter at selskapet la frem foreløpige omsetningstall for første kvartal for en knapp måned siden. Den gangen hadde imidlertid analytikerne ventet en god del høyere inntekter, og aksjekursen stupte.

«Late sales» (salget fra det eksisterende seismikkbiblioteket) endte på 44,8 millioner dollar i kvartalet, ned nesten 29 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor.

Selskapet satt igjen med et driftsresultat på -20 millioner dollar i kvartalet, mot -19 i fjor. På forhånd hadde analytikerne ventet et driftsresultat på -14 millioner dollar, ifølge estimater fra TDN Direkt.

Opprettholder utbyttet

TGS hadde en fri kontantstrøm fra driften på 84 millioner dollar. Ved utgangen av kvartalet hadde det en kontantbeholdning på 254 millioner.

Styret i TGS foreslår å betale et utbytte på 0,14 dollar pr. aksje. Det er det samme som selskapet besluttet å betale i forrige kvartal.

Selskapet har samtidig besluttet å ta opp igjen tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer, hvor det gjenstår tilbakekjøp for 17 millioner dollar.

Gjør oppkjøp

Onsdag morgen meldte også TGS at det kjøper det britiske selskapet 4C Offshore.

Det er et analyse- og konsulentselskap som henter inn data og gjør analyse for offshore vindindustrien. 4C Offshore har 29 ansatte, 350 kunder og sitter med data på mer enn 2.000 vindprosjekter.

Dette er det første oppkjøpet TGS gjør i sin fornybarsatsing New Energy Solutions (NES), som ble annonsert på selskapets kapitalmarkedsdag i første kvartal. Hvor mye TGS betaler for 4C Offshore er ikke kjent.

TGS (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 74,8 152,1 Driftsresultat -20,0 -19,4 Resultat før skatt



Resultat etter skatt