Milliardkontrakt for Seadrill i Afrika

Sonadrill Holding, et 50/50 joint venture med et selskap tilknyttet Sonangol E.P., har sikret seg en kontrakt for 12 brønner i Angola for boreskipet Sonangol Quenguela, går det fredag frem av en børsmelding.

Kontrakten omfatter også én opsjon for ni brønner, samt 11 opsjoner for én brønn hver.

Total kontraktssum for den faste delen av kontrakten estimeres til 131 millioner dollar, inklusive mobilisering og tilleggstjenester. Oppstart er ventet i første kvartal 2022, og en løpetid frem til tredje kvartal 2023. Kontrakten er betinget av godkjenning fra angolske myndigheter.

Sonangol Quenguela er et syvende generasjons, DP3 ultradypvannsboreskip levert i 2019, og kan bore to komplette brønner samtidig («dual activity»). Skipet som er såkalt «e-smart» kan bore brønner på opptil 40.000 fot.

Ytterligere to Seadrill-eide enheter ventes å bli bareboat-chartret inn i Sonadrill. Seadrill vil styre og drive de fire enhetene på vegne av Sonadrill.