Oljeservicemygg sikrer kabelkontrakt med ny kunde

Oceanteam sikrer kontrakt for kabeltransport for et prosjekt i det tyske området av Østersjøen.

Kontrakten har oppstart i mai 2021 og er ventet å være ferdig i løpet av sommeren samme år.

Arbeidet innbefatter prosjektledelse av kabeltransport med lastepram, en kabeltrommel som tar 2000 tonn, lastetårn og utstyr, i tillegg til mannskap.

Henk van den IJssel, adm. direktør i Oceanteam, sier at selskapet har utført kabeltransport for en annen aktør tidligere, og at det gikk knirkefritt.

– Nå ser vi frem til å benytte muligheten for en annen kunde, sier han i børsmeldingen.