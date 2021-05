Starter nytt samarbeid med amerikansk gigant

Seismikkselskapet TGS har kunngjort et samarbeid med oljeservicegiganten Halliburton.

Samarbeidet omfatter avansert seismisk reservoarovervåkning, som skal gi feltoperatører innsikt om potensial for ikke bare olje- og gassproduksjon, men også karbonlagring.

Det innebærer at Halliburton-løsningene FiberVSP og Odassea skal anvendes i kombinasjon med TGS' bildeprosessering.

Partene er i gang med arbeidet for å tilby denne kombinasjonen til flere reservoarovervåkningsprosjekter både på land og offshore, opplyses det i en melding.

Bedre beslutninger, lavere kostnader

– Gjennom samarbeidet kan vi tilby overvåkning i sanntid av produksjon på tvers av et helt felt, som lar våre kunder gjøre bedre beslutninger og forbedre ultimat utvinning, sier Halliburton-direktør Trey Clark i meldingen.

– Denne løsningen åpner for forbedret reservoarforståelse for våre kunder, med lavere totalkostnad for eierskapet enn med konvensjonell 4D-seismikk, tilføyer TGS-direktør Jan Schoolmeesters.

Ifølge Schoolmeesters har partene hentet frem kompetanse og know-how fra begge organisasjoner – «for å drive frem endringen bransjen behøver for proaktiv reservoarledelse».

Han sier videre at samarbeidet inngår i TGS' økte satsing på teknologi og modne bassenger.