– Betydelig «going concern»-usikkerhet

Bømlo-rederiet Eidesvik Offshore måtte se driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falle fra 28,2 millioner kroner i første kvartal 2020 til 13,7 millioner kroner i samme periode i 2021.

Nedskrivninger på 33,9 millioner kroner bidro til å sende resultatet før skatt ned i minus 96,4 millioner kroner. Underskuddet er likevel nesten halvert fra 179,2 millioner kroner i det første kvartalet i fjor.

Forhandlinger pågår

Eidesvik Offshore-styret skriver i rapporten at forhandlingene med kreditorene om lettelser i gjeldsforpliktelsene fortsetter.

«Selv om det er for tidlig å spå utfallet, er styret optimistisk til at enighet kan oppnås. Styret vil likevel understreke at det er betydelig usikkerhet tilknyttet «going concern»-antakelsen», heter det.

Rapporten her.

Eidesvik Offshore (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 109,6 136,8 Driftsresultat (74,3) (18,9) Resultat før skatt (96,4) (179,1) Resultat etter skatt (96,3) (179,2)