Vurderer å ta Aibel på børs

Ferd og øvrige eiere vurderer en børsnotering av Aibel, opplyses det i en melding torsdag.

Ferd, investeringsselskapet til Johan H. Andresen og familien, eier 50 prosent av oljeserviceselskapet. Private equity-selskapet Ratos sitter med 32 prosent, mens pensjonsfondet Sjätte AP-fonden har de resterende 18 prosentene.

«For å ytterligere akselerere veksten tror styret og eierne at det er fordelaktig å styrke selskapets balanse. Aibels eiere, inkludert Ferd, vurderer mulighetene for å diversifisere eierskapet i selskapet, fortrinnsvis gjennom en børsnotering på Oslo Børs», heter det.

Det tilføyes at en beslutning vil bli tatt på et senere tidspunkt.

Overfor E24 presiserer dessuten Ferd, ved konsernsjef Morten Borge, at de ikke ser på dette som noe salg av Aibel, men at de ønsker å fortsette å være en stor eier.

Det vises forøvrig til at Aibel har gjennomgått en endring fra olje og gass til fornybar energi, og at halvparten av selskapets ordrebok i dag gjelder havvind og elektrifiseringsprosjekter.

Aibel Oljeserviceselskap som står for bygging, drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg og fartøyer.

Har rundt 3.200 ansatte, seks kontorer i Norge og to utenlands. Eier to moderne verft i Haugesund og Thailand med komplette fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter.

Er involvert i en rekke store prosjekter, blant bygging av plattformer til Johan Sverdrup-feltet og vindparken Dogger Bank.

Johan H. Andresens private selskap Ferd eier halvparten av selskapet.

Ferd har også børsnoteringsplaner for kartongselskapet Elopak.

Beste år siden før oljenedturen

Aibel har i senere tid returnert til mer normale nivåer etter oljenedturen for syv år siden.

Omsetningen i 2019 var på 11,5 milliarder kroner, en økning på hele 58 prosent fra året før – og den høyeste omsetningen siden 2013.

Resultatet før skatt endte på 505 millioner, opp fra 424 millioner i 2018.

2019 ble også et slags gjennombruddsår for Aibel innen fornybarsektoren, da selskapet fikk to betydelige kontrakter for havvindparkene Dolwin 5 og Dogger Bank.

Havvind utgjorde rundt 40 prosent av selskapets ordreinngang i 2019.