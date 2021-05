To nye avtaler for oljeserviceselskap

Reach Subsea har blitt tildelt to nye oppdrag i henhold til en rammeavtale for utførelse i 2021. Oppdragene er på cirka 45 skipsdager og vil bli utført av Olympic Delta, ifølge en melding fra selskapet.

Prosjektene involverer både IMR- og avviklingsarbeid i Storbritannia, med umiddelbar oppstart av planlegging og prosjektering.

Videre har Reach Subsea og MMT blitt tildelt et oppdrag for rørledningsinspeksjon og kartlegging av havbunnen for Havila Subsea. Adm. direktør i Reach Subsea, Jostein Alendal, er godt fornøyd med å være den foretrukne leverandøren og for å få fremdrift i forretningsutviklingen i det britiske markedet.