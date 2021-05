Seks analytikere anbefaler kjøp

Torsdag 29. mai presenterer Odfjell Drilling sine kvartalstall. Det er ventet at selskapet vil presentere et driftsresultat på 10 millioner dollar for første kvartal 2021. Dette viser gjennomsnittet av seks estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

Videre er det ventet EBITDA på 54 millioner dollar, ned fra 82 millioner dollar i samme periode i fjor, driftsinntekter på 172 millioner dollar, ned fra 197 millioner dollar året før.

Samtlige av de seks analytikerne som var med i undersøkelsen har en kjøpsanbefaling på Odfjell Drilling. Gjennomsnittlig kursmål er på 27,8 kroner, varierende fra 25 til 30 kroner.

Fredag omsettes aksjen for 21,46 kroner, opp 2,8 prosent.