Sjøfuglen skifter til grønn drakt

SeaBird Exploration legger om strategien og organisasjonen i retning av det grønne skiftet.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at selskapet skifter navn til Green Energy Group og at hovedkontoret flyttes fra Kypros til Norge.

Seismikkvirksomheten skal beholde SeaBird-navnet, og blir et datterselskap i den nye strukturen.

Ett av tre på jobb

I første kvartal var det seismikkvirksomheten som dro inn inntekter på 3,7 millioner dollar, noe som var kraftig ned fra 25,3 millioner dollar i samme periode i fjor.

Reduksjonen skyldes lavere aktivitet, med en flåteutnyttelse som falt fra 44 prosent (basert på seks fartøyer) til 33 prosent (basert på tre fartøyer). Dette dreier seg om Eagle Explorer, som fortsatte med sin OBN-kontrakt i Mexicogolfen.

Videre var en betydelig andel av inntekterne og driftskostnadene i kvartalet knyttet til et 3D-prosjekt som er subkontrahert til en tredjepart.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra pluss 1,8 millioner dollar i første kvartal i fjor til minus 0,5 millioner dollar i årets tre første måneder.

Ny direktør ansatt

Det andre datterselskapet i Green Energy Group blir Green Minerals. Selskapet som satser på gruvedrift på havbunnen ble notert på Euronext Growth i første kvartal.

«Som en del av omprofileringen og restruktureringen, setter Green Energy Group opp en ny enhet for forretningsutvikling. Ansettelser av nøkkelpersonell gjøres i skrivende stund. Denne enhetens mandat er å jobbe frem nye initiativer innenfor konsernets strategi, som er å bygge bærekraftige virksomheter», skriver arbeidende styreleder Ståle Rodahl i rapporten.

I en separat børsmelding opplyser Green Energy Group at Sveinung Alvestad er ansatt som direktør for oppkjøp og fusjoner (M&A) i den nye enheten.

Seabird Exploration (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 3,7 25,3 Driftsresultat -2,2 -0,7 Resultat før skatt -2,0 -0,2 Resultat etter skatt -2,0 -0,3