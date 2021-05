Gode tall og nytt utbytte fra BW Offshore

Styret i BW Offshore har besluttet å betale et utbytte på 0,035 dollar pr. aksje etter første kvartal. Det tilsvarer 0,29 kroner.

Det er det samme som selskapet har betalt de seneste kvartalene.

Selskapet opplyser i kvartalsrapporten som ble lagt frem tirsdag at det er i en posisjon til å betale utbytter også fremover.

BW Offshore hadde en positiv kontantstrøm fra driften på 114 millioner dollar i første kvartal, og selskapet venter en betydelig kontrantstrøm fremover som følge av at majoriteten av selskapets flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) er på lange kontrakter.

Selskapet har en ordrebok på 7 milliarder dollar, inkludert det store Barossa-prosjektet som selskapet vant tidligere i år. Tar man med opsjoner har BW Offshore en ordrebok på 10 milliarder dollar.

Bedre enn ventet

Samtidig leverer BW Offshore bedre tall enn ventet i kvartalet.

Selskapet hadde inntekter på 219 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 111 millioner dollar i årets første kvartal.

Minus er snudd til pluss, og etter skatt satt BW Offshore igjen med et overskudd på 97 millioner dollar, mot et tap på 43 millioner dollar i foregående kvartal og et tap på 297 millioner dollar i første kvartal i fjor da selskapet tok store nedskrivninger.

På forhånd var det ventet et resultat på 26 millioner dollar, ifølge estimater fra TDN Direkt.

Vil hente grønne penger

BW Offshore vil også hente "grønne penger" og har engasjert Danske Bank, DNB Markets, Nordea og Pareto Securities som tilretteleggere for utstedelsen av et usikret, grønt obligasjonslån med løpetid på fem år.

Pengene skal brukes til «grønne prosjekter innen fornybar energi», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

En eventuell utstedelse av lånet vil avhenge av markedet, opplyser selskapet.

Børsnotering og kjempekontrakt

BW Offshore har lagt bak seg et aktivt kvartal.

I midten av mars ble det hentet over en halv milliard kroner til selskapets havvindsatsing, BW Ideol. Dette selskapet ble skilt ut og børsnotert som et eget selskapi midten av mars.

Videre fikk BW Offshore tidenes kontrakt da det ble tildelt oppdraget med å bygge og drifte et flytende produksjonsskip for gassfeltet Barossa utenfor Australia. Kontrakten er på 15 år med en verdi på 4,6 milliarder dollar, eller hele 38 milliarder kroner. I tillegg kommer en opsjon på ytterligere ti år.

BW Offshore skal investere rundt 2 milliarder dollar i prosjektet, men kunden vil forhåndsbetale 1 milliard dollar i byggeperioden. Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at arbeidet med fremmedfinansieringen av prosjetet går etter planen, med lån fra et syndikat av internasjonale prosjektfinansieringsbanker.

BW Offshore Limited (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 218,9 257,7 Driftsresultat 41,4 -198,7 Resultat før skatt 56,9 -297,0 Resultat etter skatt 97,2 -273,6