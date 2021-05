Langt sterkere resultat for Solstad Offshore i første kvartal

Offshorerederiet Solstad Offshore, som har Kjell Inge Røkke og John Fredriksen på eiersiden, endte kvartalet med en omsetning på 1,3 milliarder kroner, mot 1,2 milliarder i tilsvarende periode året før.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport, som ble lagt frem etter stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Til tross for at selskapet endte kvartalet med underskudd, kunne resultatet vise til en kraftig forbedring. Selskapet endte med et resultat før skatt på minus 307 millioner kroner mot et underskudd på 2,2 milliarder i første kvartal av 2020, da selskapet ble sterkt påvirket av coronasituasjonen.

Ifølge rapporten ble selskapet påvirket av en sesongmessig lav aktivitet. Flåten økte fra 73 til 75 aktive skip.

Solstad Offshore (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1.336,7 1.203,4 Driftsresultat 47 -136,3 Resultat før skatt -307,8 -2.245

Resultat etter skatt -310,3 -2.249,7