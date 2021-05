DOF Subsea har fått kontrakter på flere fartøy- og ROV-kontrakter for å støtte Ocean Bottom Node Seismic-kampanjer som gjennomføres av Shearwater GeoServices på Petrobras-feltene Jubarte-, Tupi- og Iracema utenfor Brasil.

Fartøyet Skandi Neptune er tildelt for prosjektet og gjør seg nå klart for transitt til Rio de Janeiro for påbegynnelse av Jubarte-undersøkelsen i Campos Basis over en 3-måneders periode.

Tupi- og Iracema-undersøkelsene skulle starte i 3. kvartal 2021 på Santos Basis og er ventet å vare i omtrent ni måneder.