Konverterer gjeld til aksjer i Siem Offshore

SpareBank 1 SR-Bank har nå akseptert konvertering av gjeld og gjeldsrenter i selskapet Siem Offshore og blir dermed eier av 1.735.129.679 ordinære aksjer i selskapet, ifølge en børsmelding. Det tilsvarer 7,3 prosent av aksjekapitalen og antall stemmer i selskapet.

Samtidig har det blitt kjent at Støperigata Holding AS, et heleid datterselskap av Garantiinistituttet for eksportkreditt (GIEK), har blitt tildelt 7.774.316.076 aksjer i Siem Offshore, noe som gir en eierandel på 32,54 prosent

Siem Offshore har nå gjennomført restruktureringen, og selskapet har utstedt 22.950.466.494 nye aksjer til visse sikrede långivere, obligasjonseiere og andre interessenter med betalbare krav mot konsernet.

Etter utstedelsen av de nye aksjene er selskapets aksjekapital på 238.852.052,71 dollar, fordelt på 23.885.205.271 aksjer, hver med en pålydende verdi på 0,01 dollar. De nye aksjene vil bli registrert i Verdipapirsentralen ca. 31. mai 2021.