Svakere enn ventet fra Odfjell Drilling

Etter to kvartaler med plussresultat, måtte Odfjell Drilling bokføre røde tall på bunnlinjen i årets første kvartal.

Riggselskapet satt igjen med et nettoresultat på -11 millioner dollar. Til sammenligning hadde det et overskudd på 108 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

Før av- og nedskrivninger fikk selskapet et driftsresultat på 45 millioner dollar, ned fra 82 millioner. Det tilsvarer en EBITDA-margin på 25 prosent, mot 42 prosent i første kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet en EBITDA på 54 millioner dollar, ifølge estimater fra Infront.

Etter nedskrivninger var driftsresultatet 0.

I tilknytning til resultatet peker Odfjell Drilling på at alle inntekter knyttet til Deepsea Stavangers operasjoner for Total i Sør-Afrika ble bokført i 2020, og at alle kostnader med demobilisering for enheten ble tatt i første kvartal i år.

«Den generelle situasjonen for den globale offshoreindustrien er utfordrende, med et betydelig tilbudsoverskudd. (..) Tilbudsoverskuddet er knyttet til ultradypvann og rolige farvann. I værharde områder (harsh environment), hvor Odfjell Drilling opererer, er utsiktene til utnyttelse god og i balanse,» skriver selskapet i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Odfjell har vunnet flere borekontrakter så langt i 2021.

Senest onsdag meldte selskapet at Equinor hadde tildelt en kontrakt på tre brønner med riggen Deepsea Stavanger. Kontrakten har en varighet på fire månder og en verdi på rundt 330 millioner kroner. Riggen borer nå for Aker BP.

Ved utgangen av første kvartal hadde Odfjell Drilling en ordrereserve på 1,6 miliarder dollar. Inkludert opsjoner er ordrereserven på 2,5 milliarder. Det er høyere enn på samme tid i fjor.