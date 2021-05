Debuterer i havvind

Selskapet skal bistå Ørsted i konstruksjonen av havvindparken Greater Changhua 1 og 2a, som ligger 35-60 kilometer utenfor kysten av Taiwan.

Boligriggen «Floatel Triumph» er nominert til oppdraget som ble annonsert torsdag.

Tildelingen kommer kun to dager etter at samme rigg ble tildelt et tre måneders oppdrag av Shell for arbeid vest for Filippinene med oppstart første september.

Selskapet sikret seg i januar to kontrakter på 4-8 måneder med Equinor for arbeid på henhholdsvis Breidablikk og Johan Sverdrup fase 2 med oppstart i april 2022. I tillegg starter «Floatel Superior» i juni på kontrakt med Vår Energi. Varigheten er minimum tre måneder.

Martin Linge-kontrakten varer ut juni med opsjoner på ytterligere arbeid.

I mars landet Floatel en etterlengtet restrukturering, som blant innebar et gjeldskutt på 610 millioner dollar, eller mer enn 5 milliarder kroner - samt tilføres av ny likviditet.

Ved utgangen av første kvartal var den faste ordrereserven til selskapets fem rigger på 82 millioner dollar, opp fra 36 millioner dollar på samme tidspunkt året før.