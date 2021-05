Siem Offshore taper mindre

Siem Offshore hadde inntekter på 56,2 millioner dollar i årets første kvartal, opp fra 52,8 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet endte på 4,7 millioner dollar, mot -25 millioner, mens rederiet satt igjen med et resultat før skatt på -9 millioner dollar, opp fra 23,8 millioner i første kvartal i fjor. Rederiet foretok ingen nedskrivninger.

Flere forespørsler

Siem Offshore mener det fortsatt er for tidlig å si når man er tilbake til et bærekraftig offshoremarked, men selskapet venter et bedre andre og tredje kvartal sammenlignet med fjoråret.

«Vi har ikke klart å sikre lange kontrakter for ankerhåndterings- og subseasekipssegmentene, men vi venter en generell økning i etterspørselen etter offshore serviceskip i kvartalene fremover, skriver selskapet i kvartalsrapporten som ble lagt frem fredag

«Aktivitetsnivået for den kommende vinteren er fortsatt uklart, men det er allerede flere markedsforespørsler neste år enn vi har sett i tidligere år, særlig i segmentet for subsea- og konstruksjonsskip for operasjoner i Brasil og Vest- Afrika.»

Siem Offshore hadde en ordrebok på 441 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Rederiet gjentar at konsolidering er nødvendig for å styrke offshoresektoren.

Ute av gjeldsknipen

Tidligere denne uken gjennomførte Siem Offshore restruktureringen som det har vært jobbet med i lang tid.

Avtalen innebærer blant annet at rundt 269 millioner dollar av gjelden, rundt 2,2 milliarder kroner, er blitt gjort om til egenkapital i selskapet.

Konverteringen ble gjort til en kurs på 0,10 kroner pr. aksje.

Som følge av gjeldskonverteringen sitter de tidligere aksjonærene igjen med rundt 4 prosent av de utestående aksjene i selskapet etter restruktureringen, mens de som eide gjelden sitter med rundt 96 prosent.

Torsdag falt Siem Offshore-aksjen 89 prosent til 0,06 kroner etter at det ble utstedt nesten 23 milliarder nye aksjer i forbindelse med restruktureringen.

Avtalen innebærer også reduserte rente- og avdragsbetalinger og at forfallet for den resterende bankgjelden skyves til utgangen av 2024.

«Med restruktureringsplanen implementert, vil selskapet ha en solid og robust balanse og være godt posisjonert for videre vekst og utvikling,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Siem Offshore (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 56,3 52,8 Driftsresultat 4,7 -25,0 Resultat før skatt -9,0 -23,8 Resultat etter skatt -9,6 -23,8