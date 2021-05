Har fortsatt tro på ulykkesrigg

Det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Northern Ocean, som opererer de to halvt nedsenkbare riggene «West Bollsta» og «West Mira», leverte et driftsresultat på minus 6,1 millioner dollar i første kvartal, mot minus 4,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2020.

Driftsinntektene gikk fra 29,3 til 26,7 millioner dollar (29,3).

«West Mira» har vært i hardt vær etter flere uønskede hendelser de seneste månedene, og i begynnelsen av mai gikk oljeselskapet Wintershall Dea lei og terminerte kontrakten.

Northern Ocean skriver i rapporten at selskapet planlegger å holde «West Mira» klar for arbeid, og er fortsatt positiv til at riggens høye tekniske evner vil tiltrekke seg etterspørsel på kort sikt.

Venter stadig på boreskip

Ellers i Fredriksen-sfæren fikk Northern Drilling et driftsresultat på minus 1,0 millioner dollar i første kvartal 2021, mot minus 0,9 millioner dollar kvartalet før 2020.

Selskapet skulle ha fått boreskipene «West Aquila» og «West Libra» levert i henholdsvis januar og mars, men fortsatt gjenstår det noe arbeid på verftet.

Northern Drilling er ifølge rapporten «fortsatt aktivt engasjert med interessenter», inklusive potensielt strategiske partnere, og vil vurdere alle mulige alternativer for boreskipene.

Northern Ocean (Mill. USD) 1. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 26,7 29,3 Driftsresultat (6,1) (4,7) Resultat før skatt (11,1) (7,1) Resultat etter skatt (11,3) (7,5)

Northern Drilling (Mill. USD) 1. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 0,0 0,0 Driftsresultat (1,0) (0,9) Resultat før skatt (1,0) (0,9) Resultat etter skatt (1,0) (0,9)

Northern Ocean Riggselskapet som opererer det to halvt nesenkbare boreriggene West Mira og West Bollsta.

Største aksjonær er John Fredriksen.