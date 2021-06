Spår nesten halvering for Trøim

Borr Drilling la mandag frem en rapport som viste at inntektene mer enn halverte seg i første kvartal fra samme periode i fjor. Tapene ble redusert fra 87 til 58 millioner dollar.

Det Tor Olav Trøim-dominerte riggselskapet har så langt i år sikret seg kontrakter og fastsatt kontraktsopsjoner for 162 millioner dollar. Samlet har joint venture-selskaper, forlengelser og intensjonsavtaler sikret ny ordrereserve som vil kunne gi inntekter på 458 millioner dollar.

Kepler Cheuvreux lar seg dog ikke overbevise, og gjentar ifølge TDN Direkt sin salgsanbefaling med kursmål 4 kroner i tirsdagens morgenrapport.

47 prosent nedside

Meglerhuset trekker riktignok frem et «anstendig antall kontrakter hittil i år», men også at de er på et lavere nivå enn deres egne forventninger, og beholder sitt forsiktige syn på selskapet.

Kepler reagerer ifølge nyhetsbyrået med å senke sine topplinjeestimater for 2021-23 med ytterligere 5-7 prosent, mens EBITDA-estimatene (driftsresultat før av- og nedskrivninger) kuttes rundt 15 prosent for 2022-23.

Borr Drilling stiger drøye prosenten til 7,49 kroner på Oslo Børs tirsdag formiddag. Kepler ser dermed en nedside i aksjen på 46-47 prosent fra dagens nivåer.