Subsea 7 venter betydelig Equinor-kontrakt

Oljeserviceselskapet Subsea 7 melder tirsdag at selskapet venter en «major» Equinor-kontrakt innen kort tid.

Subsea 7 definerer en «major» kontrakt hvor Subsea 7s andel av omsetningen overstiger 750 millioner dollar, tilsvarende 6,2 milliarder norske kroner.

Selskapet skriver i meldingen at det venter at kontrakten vil gå ut på ingeniørarbeid, anskaffelse, konstruksjon og installering av subsearørledninger og produksjonssystemer for Bacalhau-feltet.

Offshore-aktivitetene vil skje fra 2022 til 2023. Det er forventet at kontrakten vil bli bokført i ordreboken i andre kvartal 2021.