Aker Solutions leverer understell til Johan Sverdrup

Aker Solutions har fra før av levert tre stålunderstell for fase 1. Mens med dette understellet for fase 2 av prosjektet, er fire av fem understell bygd og levert fra Aker Solutions' verft i Verdal. Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Alle plattformunderstellene er blitt levert i tide og i henhold til budsjettet.

– Gjennom godt samarbeid med Equinor har vi levert alle disse fire plattformjakkene til avtalt kvalitet, tid og budsjett. Jeg er veldig glad for at kundene våre bekrefter at vi er en leverandør som tilbyr en attraktiv kombinasjon av teknisk ekspertise og kostnadseffektivitet, sier Sturla Magnus, konserndirektør og sjef for Aker Solutions' Topsides & Facilities-avdeling.