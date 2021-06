Seadrill selger nok en rigg

Det John Fredriksen-dominerte riggselskapet Seadrill kvitter seg med enda en borerigg.

Nå selges den oppjekkbare riggen West Vigilant (2008) til PT Duta Marine i Indonesia.

Salgsprisen er 7,3 millioner dollar, ifølge dokumenter fra konkursretten i Texas.

Fearnleys mottar et meglerhonorar på 3,5 prosent etter salget.

Skrapet

For et år siden varslet Seadrill at det kunne komme til å skrape inntil ti rigger. West Vigilant var blant disse.

For halvannen uke siden besluttet Seadrill å sende fem rigger og boreskip til opphugging ved Rota Shipping i Tyrkia.

Dette omfatter de fire semiriggene West Alpha (bygget i 1986), West Venture (2000), West Eminence (2008), West Pegasus (2011), samt boreskipet West Navigator (1998). Totalt betalte verftet 37,8 millioner dollar for de fem enhetene.