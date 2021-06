Styreleder og -medlemmer samt Per Sævik laster opp for millioner i Axxis Geo Solutions

Styreleder, flere styremedlemmer og Havila Holding med Per Sævik i spissen har blitt tildelt aksjer i oljeserviceselskapet Axxis Geo Solutions etter rekonstruksjonen ble godkjent av Aksjer og Bærum tingrett tidlig i mai.

Alle aksjene er verdt 50 øre pr. aksje. Axxis-aksjen handles i skrivende stund til 35 øre pr. aksje på Oslo Børs.

I forbindelse med gjeldskonverteringen som en del av rekonstrueringen har Per Sæviks Havila Holding blitt tildelt 4,8 millioner aksjer i selskapet. Selskapet eier nå like under 20,35 millioner tilsvarende 1,06 prosent av utestående aksjer.

Styreleder Christian Huseby kjøper over 516.000 aksjer til rett under 260.000 kroner.

Resten av transaksjonene kan leses i tabellen under.