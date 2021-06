Shearwater GeoServices har fullført salget av seismikkfartøyet Western Trident, som har blitt levert til Tyrkia for resirkulering, går det frem av en børsmelding.

Salget skjer etter at selskapet sent i 2020 også solgte CGG Alize for å bli bygget om til andre formål utenfor seismikkindustrien.

De nevnte salgene, sammen med Shearwaters nylige kjøp av seks moderne seismikkfartøy, er en den av selskapets plan for flåtefornyelse.

GC Rieber Shipping eier 17 prosent av Shearwater GeoServices.