Aker Solutions-direktør siktet

En Aker Solutions-direktør i Malaysia blir avhørt av malaysiske myndigheter, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

Ifølge meldingen siterte noen medier i desember i fjor noen anonyme kilder fra myndighetene på at Aker Solutions hadde gitt uriktig informasjon vedrørende eierskapet til en av sine lokale juridiske enheter.

– Siktes fredag

«Selskapet søker ytterligere informasjon om avhørene, men har troen på at det oppfyller gjeldende krav for oppsettet av sine enheter i Malaysia», heter det.

Reuters viste torsdag til tre kilder med kjennskap til saken, og disse ventet at en siktelse ville bli tatt ut fredag. Og Aker Solutions har nå bekreftet overfor DN at en direktør i deres malaysiske datterselskap ble siktet fredag morgen lokal tid. Ifølge lokale medier nekter han straffskyld for siktelsen som har en strafferamme på opptil fem års i fengsel i tillegg til bøter.

Malaysiske antikorrupsjonsmyndigheter har ifølge Reuters etterforsket påstander om at Aker Solutions skal ha brukt falske fremstillinger for å vinne lisenser fra den statlige energikjempen Petronas, lisenser normalt forbeholdt selskaper eid av etniske malaysiere.

Ifølge en pressemelding fra antikorrupsjonsmyndighetene var media fredag invitert til en rettssak som involverer en «senior vice president of an engineering company».

– Ingen betydelig effekt

Aker Solutions skriver at «dokumentasjonen og informasjonen om selskapets oppsett har blitt lagt frem i alle lisensfornyelsesprosesser for å verifisere at kravene til lokale lisenser er oppfylt», og at lisensene i 2017 ble fornyet etter avklaringsmøter med relevante myndigheter».

Den siste fornyelsen skjedde i midten av 2020.

Aker Solutions understreker at selskapet «vil fortsette å opprettholde en åpen og transparent dialog med myndighetene i Malaysia. Sammen med den involverte direktøren vil selskapet jobbe med å fremskaffe og klargjøre ytterligere informasjon som kreves av myndighetene».

Aker Solutions venter at prosessen ikke vil ha betydelig effekt på deres virksomhet i landet.