Seadrill-enighet med kreditorer

Seadrill og Seadrill New Finance har gjort gode fremskritt i restruktureringssamtalene med noen eiere av sistnevntes 12 prosent senior sikrede obligasjonslån med forfall i 2025, går det frem av en børsmelding fredag kveld norsk tid.

SEADRILL-SJEF: Stuart Jackson. Foto: Seadrill

Samtalene omfatter SeaMex Ltd., et 50/50 joint venture Seadrill etablerte i 2014 sammen med et investeringsfond kontrollert av Fintech Holdings.

Seadrill New Finance har inngått prinsipiell enighet med et flertall av obligasjonseierne om en avtale som sørger for refinansiering av den sikrede bankgjelden i SeaMex.

Nøkkelbetingelsene i avtalen er for det første en vesentlig lettelse av SeaMex-balansen ved at all eller en betydelig del av gjelden kontrollert av Seadrill New Finance konverteres til aksjer. For det andre spyttes kortsiktig likviditet inn som brofinansiering inn mot en refinansiering av senior bankgjelden i SeaMex.