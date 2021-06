Equinor skal ha tatt Wisting-beslutning

Equinor skal i valget av flytende produksjons- og lagringsenhet (FPSO) til Wisting-prosjektet i Barentshavet ha landet på en sylindrisk variant, melder TDN Direkt.

Ifølge Upstream-kilder skal valget ha falt på en sylindrisk FPSO med kapasitet på 150.000 fat pr. dag. Den skal dessuten være koblet til strøm fra land.

Equinor skal imidlertid ikke ha lagt noen kontraktsstrategi for FPSO-en ennå. Angivelig vil kontrakter bli kunngjort til høsten.

Videre opplyser Upstreams kilder at Aker Solutions, Aibel og amerikanske KBR skal ha blitt invitert til å by på FEED-kontrakten for plattformdekk og en opsjon for EPCI-arbeid.

FEED omfatter forprosjektering og design, EPCI representerer gjennomføringsfasen.

Sevan, som har utført forhåndsarbeider til FEED-delen, kan også få en rolle i denne fasen, ifølge Upstream.