Siem AHTS Pool, et datterselskap av Siem Offshore, har inngått avtale om å selge AHTS-ene Siem Garnet og Siem Diamond til en uavhengig tredjepart, går det frem av en børsmelding.

Skipene selges for videre trading utenfor offshore shippingsektoren.

For nøyaktig én måned siden skrev vi at Kristian Siems offshorerederi skulle ha kommet seirende ut av en anbudskonkurranse om å selge to AHTS-er til den franske kystvakten.

Siem Garnet ble levert til kjøper i dag, mens Siem Diamond planlegges levert i neste uke.

Etter salget har Siem AHTS Pool åtte AHTS-er (ankerhåndteringsfartøy) i flåten.