Enighet i riggoppgjøret

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom frem til en løsning i meglingen, som ble innledet i Stavanger onsdag morgen.

– Vi er fornøyd med at vi har oppnådd et betydelig forbedret resultat som sikrer kjøpekraften for de ansatte på flyterigger og innen plattformboring på faste innretninger, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi samarbeidet med de andre arbeidstagerorganisasjonene SAFE og DSO; Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet. Disse stiller seg bak resultatet.

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 2,7 prosent, minimum 24.500 kroner inkludert feriepenger.

Flyteriggavtalen omfatter vel 4.500 Industri Energi-medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

– Vi noterer (...) at vi ikke får gehør for vår situasjonsbeskrivelse av riggnæringen, som fortsetter å være krevende, er Rederiforbundets kommentar til løsningen.

Arbeidsgiverne hadde på forhånd mottatt plassfratredelsesvarsler fra Industri Energi, SAFE og DSO for 1.100 av deres medlemmer på åtte innretninger og installasjoner hvis meglingen ikke førte frem.

Seks borerigger og boretjenestene på Brage og Veslefrikk ville i så fall blitt rammet.