Går inn i Fredriksen-styre

Marius Hermansen går inn og tar en ledig plass i Northern Drilling-styret, går det frem av en børsmelding fredag.

Etter syv år med ulike lederstillinger i John Fredriksens administrasjonsselskap Seatankers Group, ble det tidligere denne uken kjent at Hermansen er ansatt som sjef for et omorganisert Astrup Fearnley fra 1. juli 2021.

42-åringen vil lede nyetablerte Astrup Fearnley AS, som blir morselskap for skipsmeglerhuset Fearnleys, investeringsbanken Fearnley Securities, riggmeglerhuset Fearnley Offshore og supplyskipsmeglerdelen Fearnley Offshore (Supply).

Hermansen begynte sin karriere i AP Møller-Mærsk, og har også ti år bak seg hos Fearnleys Shipbrokers.