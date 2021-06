Fearnley Securities oppjusterer sitt kursmål på seismikkselskapet PGS fra 4 kroner pr. aksje til 5 kroner, men opprettholder holdanbefalingen, ifølge TDN Direkt.

Samtidig nedjusterer meglerhuset sitt kursmål på det konkurrerende seismikkselskapet TGS til 90 kroner fra tidligere 100 kroner pr. aksje, og gjentar salgsanbefalingen.

PGS og TGS samarbeider om seismikkdatainnhenting på Newfoundland utenfor Canada, og har utvidet samarbeidet ut året.

Fearnley skriver at «gitt en konsolidert tilbudsside av 3D-fartøy hvor PGS og Shearwater kontrollerer majoriteten, ventes det en stødig økning i rater fremover». Meglerhuset tror også at PGS vil levere operasjonelt.

Fearnley oppjusterer sine omsetningsestimater for 2021 og 2022 og venter at PGS vil håndtere sitt første forfall av gjeld i andre halvdel av 2022.

«I tillegg er vi positive til PGS sin New Energy-divisjon og potensialet innen karbonfangst, -utnyttelse og -lagring, marine mineraler og geotermi», skriver meglerhuset i analysen.

Fearnley legger imidlertid også til at det opprettholder sin holdanbefaling fordi det ventes utvanning av egenkapitalen og annen restrukturering i 2023 når gjelden kommer til syne igjen.

Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande tror PGS vil gå inn i tøffe refinansieringsrunder neste sommer og opererer med en salgsanbefaling på aksjen.



– For TGS synes vi inntjeningsmultiplene er høye, og vi ser få salgstriggere i 2021, unntatt Brasils lisensrunde i fjerde kvartal, legger han til.

Fearnley treller på sin side frem at det har et dempet syn på seismikkmarkedet fremover, spesielt når det kommer til multiklientmarkedet. Dette reflekteres i TGS sin nedjustering av guiding for multiklientinvesteringer, og Fearnley peker på at de ser begrenset med triggere for latesales fra lisensrunder i 2021.

«Totalt sett ser vi fortsatt problemer med multiklientseismikk ettersom usikkerhet knyttet til lisensrunder og letestopp fortsetter, og det ikke ventes noe særlig inntjeningsbidrag før 2023», skriver Fearnley.