Røkke-teknologi får fart på PGS

PGS og Cognite har systematisert data for å øke farten på førstnevntes fartøy uten å sette selve seismikkinnhentingen i fare, skriver PGS i en melding først omtalt av TDN Direkt fredag.

Såkalte Industrial DataOps fra Cognite, inkludert Cognite Data Fusion, kutter produksjonstiden for PGS-flåten med over 15 dager, noe som utgjør mer enn 2 millioner dollar i besparelser årlig. I tillegg reduseres manuell rapportering med rundt én måned.

HJELPER PGS: Cognite og toppsjef John Markus Lervik. Foto: Iván Kverme

Et såkalt «vessel dashboard» gir operatørene en klar oversikt over faktorene som avgjør optimal fart for fartøyene. Ifølge meldingen har spesielt Ramform Titan-fartøyene vist sitt potensial for tempoøkning.

«Vi er nå i en bedre posisjon for å gjøre ytterligere forbedringer, ved å bevege oss mot maskinlæring og automatisert fartskontroll», skriver selskapet.

Største aksjonær i Cognite er Aker Capital med sin eierandel på nærmere 64 prosent. Aker BP og gründer/toppsjef John Markus Lervik (gjennom ASAH AS) sitter på 9,4 prosent hver, mens Øyvind Eriksen også har en liten aksjepost gjennom sitt Erøy AS.