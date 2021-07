TGS og Magseis Fairfield søker om mulig undersøkelse i Nordsjøen

3D-seismikkundersøkelsen TGS21200 i Nordsjøen ble fredag 25. juni sendt til saksbehandling, skriver TDN Direkt.

Nyhetsbyrået referer til Oljedirektoratets faktasider.

Strategidirektør Sven Børre Larsen i TGS sier til TDN Direkt at de ikke har annonsert noen undersøkelse, men at det ikke er uvanlig at man søker proaktivt. Dersom det faktisk gjennomføres en undersøkelse vil deet komme en børsmelding fra de involverte partene.

Ifølge søknaden er det seismikkselskapet Magseis Fairfield som skal gjennomføre arbeidet som har planlagt varighet fra 22. juli til 31. oktober.

«Sanco Spirit» oppgis å være hovedfartøy med «Shemara II» som følgefartøy og «Normand Tonjer» som annet fartøy.