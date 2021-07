Borr Drilling får advarsel fra New York-børsen

Borr Drilling skriver i en børsmelding at selskapet har mottatt skriftlig varsel fra New York-børsen (NYSE) om at selskapet ikke tilfredsstiller kravene for å være børsnotert.

Årsaken til det er at den gjennomsnittlig aksjekursen har falt under 1 dollar over en periode på 30 påfølgende handelsdager.

Borr Drilling må nå gjøre tiltak for å få aksjekursen over 1 dollar i løpet av de neste 6 månedene. Selskapet skriver i en børsmelding at intensjonen er å komme seg over den omtalte grensen.

Borr Drilling-aksjen ble sist omsatt for 6,93 kroner på Oslo Børs, godt under 1 dollar.