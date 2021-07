Total forlenger Havila-kontrakt

TotalEnergies EP Danmark (tidligere Total DK) har benyttet seg av opsjoner for PSV-skipene «Havila Herøy» og «Havila Fanø», opplyses det om en børsmelding onsdag.

I begynnelsen av mai erklært TotalEnergies en tre måneders opsjon fra 1. juni, hvor de etter det hadde opsjon på fire forlengelser på én måned av gangen for hvert av fartøyene. Mens nå opplyser selskapet at den faste perioden er nå til 1. desember for «Havila Fanø», med opsjon på en måned igjen, og frem til 1. januar 2022 for «Havila Herøy».