Seabird Exploration, som er i ferd med å endre navn til Green Energy Group, har engasjert Fearnley Securities for å gjennomføre en rettet emisjon hvor det skal hentes rundt 30 millioner kroner i frisk kapital fra norske og internasjonale investorer.

Nettoinntektene vil brukes til økende aktiviteter innen eksisterende og nye forretningssegmenter, så vel som generelle selskapsformål.

Minstetegningen settes til 100.000 euro. Selskapet kan likevel etter eget skjønn tildele beløp under 100.000 euro. Emisjonskursen fastsettes etter en akselerert bokbyggingsprosess.

I slutten av mai ble det kjent at Seabird Exploration legger om strategien og organisasjonen i retning av det grønne skiftet. Styret foreslo da at selskapet skifter navn til Green Energy Group og at hovedkontoret flyttes fra Kypros til Norge. Seismikkvirksomheten skal beholde Seabird-navnet, og blir et datterselskap i den nye strukturen.