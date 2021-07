7 milliarder i boks for Aker Solutions

Aker Solutions bekrefter at kontrakten med Chevron Australia for bygging av et subsea gasskompresjonsanlegg på Jansz-Io-feltet er i boks.

Selskapet meldte fredag at det var i sluttforhandlinger om kontrakten, til en verdi på hele 7 milliarder kroner.

Det sendte aksjen opp over 9 prosent før helgen. Kontrakten kommer i kjølvannet av en FEED-studie som Aker Solutions startet på i 2019.

Arbeidet starter umiddelbart, med ventet leveranse i 2025.

Jansz-Io-feltet inngår i det store Gorgon-prosjektet vest for Australia og er et av verdens største gassprosjekter.