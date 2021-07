Dette venter analytikerne av TGS – på torsdag kommer fasiten

Torsdag 8. juli legger seismikkselskapet TGS frem sine omsetningsestimater for andre kvartal, slik selskapet pleier før den fullstendige kvartalsrapporten legges frem 22. juli.

Ifølge estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt venter analytikerstanden at selskapet vil legge frem et resultat før skatt på minus 13 millioner dollar, en bedring fra minus 91 millioner dollar på samme tid i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger ventes å ende på 61 millioner dollar.

For hele 2021 venter analytikerne i snitt en omsetning på 414 millioner dollar, til sammenligning ble det i 2020 omsatt for 319 millioner dollar.

Langt unna toppen

De kommende to årene ventes det at omsetningen stiger til 513 millioner dollar i 2022 og 561 millioner dollar i 2023. Likevel er det fremdeles et stykke igjen til nivåene selskapet så i 2019 og 2018, da det ble omsatt for henholdsvis 586 og 614 millioner dollar.

TGS-aksjen nådde sitt foreløpige toppunkt på 350,50 kroner pr. aksje i august 2018. Tirsdag formiddag står TGS-aksjen i 113,75 kroner, det seneste året har kursen falt 16,32 prosent.

Analytikernes gjennomsnittlige kursmål på aksjen er 113 kroner, i spennet mellom 90 og 160 kroner. Av samtlige analytikere som følger aksjen er det fem som anbefaler salg, tre med hold-anbefaling og én som anbefalte kjøp.