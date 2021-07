Sjefen går av etter salg av skip

Henk van den IJssel har besluttet å gå av som adm. direktør i Oceanteam. Fratredelsen har effekt fra 1. august, opplyses det i en melding.

Han forklarer at selskapets håndtering og salg av shippingeiendelene med aktivitet innen olje- og gassegmentet var en av hans viktigste oppgaver som Oceanteam-sjef, og at det er naturlig for ham å forlate selskapet nå som salgene er utført.

Styret har iverksatt prosessen med å finne en ny adm. direktør, opplyses det.

Nylig har Oceanteam solgt fartøyene «Bourbon Oceanteam 101» og «Southern Ocean».