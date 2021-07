DNB Markets oppgraderer oljeserviceselskap

DNB Markets oppgraderer fredag oljeservicegigant Subsea 7 til hold, fra tidligere selg. Samtidig oppjusteres kursmålet til 87 kroner per aksje fra tidligere 80 kroner per aksje, melder TDN Direkt.

Meglerhuset skriver at de liker gårsdagens annonserte transaksjon fra både et strategisk og finansielt perspektiv, på bakgrunn av at de tidligere har sett på selskapets eiendelslette strategi som en potensiell risiko.

– I tillegg tror vi turbininstallasjon kan bli en «sweet spot» innen offshore vind. Siden selskapet har krystallisert verdiene innen offshore vind og redusert annen kortsiktig risiko oppgraderer vi til hold, og øker kursmålet til 87", skriver DNB Markets i en kommentar til TDN.