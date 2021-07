Røkke-selskap deler ut milliardkontrakter til to norske selskaper

Aker BP har delt ut kontrakter til Aker Solutions og Subsea 7 for diverse arbeid på utviklingen av Kobra East & Gekko-feltet, lokalisert i Alvheim-området i Nordsjøen.

Aker Solutions skal levere undervannsproduksjonssystemer, mens Subsea 7 skal bistå med å knytte det nye feltet til Alvheim.

Arbeidet starter umiddelbart og for Aker Solution vil det kreve bruk av fasiliteter i Brasil, Malaysia, Norge og Storbritannia. Aker BP venter at CO2-utslippene pr. fat vil bli halvert og at oljeproduksjonen vil dobles når produksjonen på feltet starter.

Kontrakten er verdt mellom 700 millioner og 1,2 milliarder kroner og arbeidet er ventet å være ferdig i første kvartal 2023.

For Subsea 7s del dreier arbeidet seg om å koble feltet de om lag 8 kilometerne tilbake til Alvheim FPSO-en, via det allerede eksisterende knutepunktet Kneler B.

Onshore-arbeidet har allerede startet i Stavanger og offshore-arbeidet er ventet å starte i 2022 eller 2023.

Kontrakten er verdt mellom 50 og 150 millioner dollar – 440 millioner og 1,3 milliarder kroner.