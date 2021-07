Venter med å avbryte reparasjonsemisjon

SeaBird Exploration, på vei til å bli Green Energy Group , har orientert om at selskapet foreløpig ikke har til hensikt å avbryte sin pågående reparasjonsemisjon, selv om selskapets aksjer er blitt handlet til under tegningskursen på 4,50 kroner siden den opprinnelige emisjonen.

Med en aksjekurs som har vært nede på 4,37 kroner på det laveste etter emisjonen har SeaBird-aksjonærene som ikke fikk deltatt i den opprinnelige emisjonen, hatt anledning til å utligne utvanningseffekten på egenhånd, til en lavere kostnad.

Årsaken til at selskapet ikke stopper reparasjonsemisjonen er at et slikt grep på nåværende tidspunkt ikke vil gi selskapet noen besparelser knyttet til utforming av prospekt.

I den ordinære emisjonen utstedes 7 millioner nye aksjer. I reparasjonsemisjonen tilbys inntil 1,75 millioner nye aksjer.

Det kan likevel bli aktuelt å stanse reparasjonsemisjonen på et senere tidspunkt, dersom SeaBird-kursen stadig er under 4,50 kroner når tiden for godkjenning av prospekt nærmer seg.