Akastor med sterkt resultat i andre kvartal

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Akastor hadde inntekter på 275 millioner i andre kvartal, mot 202 millioner i fjor. På bunnlinjen satt det igjen med 39 millioner kroner, mot 16 millioner kroner i fjor. Oljeserviceselskapet har altså mer enn doblet resultatet på et år.

Selskapets gjeld fortsetter å øke, og det har nå netto rentebærende gjeld på 1.673 millioner kroner, som er 73 millioner kroner mer enn for et år siden.

Selskapets ordrebok er noe lavere enn for et år siden. Ordreboken er ved utgang av andre kvartal på 2,7 milliarder kroner, som er 100 millioner kroner lavere enn for et år siden.

Adm.direktør, Karl Erik Kjelstad, forteller at et av selskapets fokusområder gjennom kvartalet har vært å gjennomføre integrasjonen mellom MHWirth og Baker Hughes SDS for å sikre at det nye selskapet vil være fullt ut operasjonelt fra dag én etter opprettelse.

Akastor (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 275 202 Driftsresultat 26 -51 Resultat før skatt 39 -15 Resultat etter skatt 30 16