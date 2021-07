Solid oppgang for Aker Solutions

Andre kvartal endte med en oppgang fra et resultat på 110 millioner kroner i minus, til 60 millioner kroner i pluss sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Resultatet fra 2021 så langt er vesentlig bedre enn fjorårets første halvdel med et byks på over milliarden, fra første halvdel av 2020 på minus 967 millioner kroner, til 86 millioner kroner på plussiden.

Ordreinntaket i andre kvartal var på 12.200 millioner kroner, som er det høyeste på flere år. Dette økte ordreboken med 30 prosent.

– En viktig utvikling er at vi fortsetter å se økt ordreinngang knyttet til arbeid med energiovergang. I andre kvartal utgjorde dette om lag 60 prosent av nye kontrakter, sier Kjetel Digre.

I andre kvartal vant Aker Solutions en viktig kontrakt på over 7 milliarder kroner fra Chevron, hvor de skal sørge for gasskompresjonssystemet under vann for Jansz-Io-feltet, offshore Vest-Australia.

Resultat pr. aksje økt fra -0,24 til 0,12 kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Aker Solutions (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 7020 6721 Driftsresultat 388 382 Resultat før skatt 37 -124 Resultat etter skatt 60 -110