Axxis Geo Solutions har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling fredag morgen.

De to hovedpunktene på agendaen er å endre navn til Carbon Transition og å gjennomføre en aksjespleis der 10 gamle aksjer gir 1 ny.

I den forbindelse må det utstedes 24 nye aksjer pålydende 0,10 kroner pr. aksje for å få regnestykket til å gå opp.

Axxis Geo Solutions Selskap som driver med innhenting av seismiske data ved hjelp av havbunnsnoder.

Per Sæviks Havila Holding eier en drøy fjerdedel av selskapet, som ble børsnotert i 2019.

Bakgrunnen for aksjespleisen er at Axxis-aksjen har blitt omsatt for under 1 kroner i over seks måneder på Oslo Børs. Euronext har satt et bunnpunkt på at aksjer minst må koste 1 krone for å handles på børsen.

Aksjens pålydende endres følgelig fra 0,10 kroner pr. aksje til 1 krone pr. aksje og antallet aksjer reduseres tilsvarende.

Generalforsamlingen skal holdes 6. august.