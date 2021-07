Forventer full oppslutning om restruktureringsplanene

De siste 20 månedene har det kriserammede boligriggselskapet Prosafe hatt en pågående finansiell restruktureringsprosess. I dag oppdaterte selskapet om prosessen i en børsmelding.

Nå har domstolen i Singapore satt en frist for innsigelser fra kreditorene. Fristen er satt til 23. juli 2021 klokken 16:00 for långiverne for å komme med innsigelser i den offentlige rekonstruksjonen.

Aksjen er opp 34 prosent fredag ettermiddag.

Prosafe har tidligere fått konkursbeskyttelse av domstolene i Singapore. For at implementeringen av restruktureringsplanene skal kunne igangsettes, må minst 75 prosent av kreditorene godta planene. Det innebærer at dersom 75 prosent av kreditorene godtar planen, vil restruktureringsplanene implementeres.

I en børsmelding 14.juli fremkom det at 94,5 prosent av kreditorene har godtatt restruktureringsplanene.

Prosafe Verdens største boligriggselskap med en flåte på syv bolig- og servicerigger, hvorav én også tilbyr borestøtte (TSV). Har i tillegg opsjon på å ta levering av ytterligere to rigger som er ferdigbygget og ligger ved Cosco-verftet i Kina.

Har i lengre tid jobbet med en omfattende finansiell restrukturering.

Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på litt over 200 millioner kroner. Største aksjonær er North Sea Strategic Investments med en eierandel på 18,77 prosent.

Forventer full oppslutning

Finansdirektør Stig Harry Christiansen i Prosafe opplyser at det er Westcon og Cosco som er de resterende kreditorene som ikke formelt har godtatt restruktureringsplanene.

– Vi tror at 100 prosent av kreditorene vil være enige om restruktureringsplanene etter hvert, sier Christiansen til Finansavisen.

Ettersom Prosafe har fått nok kreditorer til å gå med på restruktureringen vil den tre i kraft og Westcon og Cosco blir tvunget til gå med på avtalen.

Rettstvist med Westcon

Westcon Yards har en gående rettstvist med Prosafe, vedrørende konvertering av boreriggen «Safe Scandinavia»

Prosafe ble dømt til å måtte betale det opprinnelige kravet inklusiv renter og totale saksomkostninger, tilsvarende et totalt beløp på 465 millioner kroner. Dommen er imidlertid anket av Prosafe til Høyesterett.